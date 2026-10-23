一项为期10年的随机研究纳入了108名患有3期慢性肾病和代谢性酸中毒的成年人，研究发现，包含水果和蔬菜的饮食与更少的住院、急诊就诊以及转为透析的病例有关。News-Medical报道称，该消息援引了美国肾脏病学会的信息。

三组参与者

参与者被平均分配到三组，每组36人。第一组接受水果和蔬菜，以将饮食的酸负荷减少一半。第二组出于相同目的被开具口服碳酸氢钠，第三组则接受常规医疗护理。研究人员在10年间每年评估参与者的状况。

代谢性酸中毒是指体内酸过度积累。该消息来源指出，口服碳酸氢钠是慢性肾病患者治疗这一状况的标准方法。

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住院和透析

在观察期间，所有参与者中共记录到115次住院和166次急诊就诊，34名患者需要透析。在水果和蔬菜组中发生了14次住院，而常规护理组为64次。急诊就诊次数分别为20次和88次。

水果和蔬菜组有4名参与者转为透析，常规护理组则有16名参与者转为透析。同时，在这些指标上，接受碳酸氢钠的患者与常规护理组之间未发现差异。

研究作者、来自Baylor Scott and White Health的Nimrit Goraya表示，水果和蔬菜干预与更有利的长期结果及更少使用医疗服务有关，同时不会增加医疗保健系统或社会的总体成本。研究结果计划在10月22日至25日举行的ASN Kidney Week 2026上发表。

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