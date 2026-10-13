一项涉及147名成年人的研究显示，三星 Galaxy Watch 6 可能有助于识别中度和重度阻塞性睡眠呼吸暂停。该设备在94%的情况下正确区分了此类病例。News-Medical援引美国睡眠医学学会的消息报道了这一结果。

研究结果

在标准设置下，该手表的睡眠呼吸暂停检测功能的灵敏度为94%，特异度为67%。灵敏度反映测试识别患有该障碍人群的能力，而特异度反映其区分未患该障碍人群的能力。

在高风险且低氧负荷较高的参与者中，该设备的灵敏度和特异度均达到100%。低氧负荷是衡量血氧饱和度低的生理指标。

参与者的平均年龄为54岁。他们在测试开始前要么已被诊断为中度或重度睡眠呼吸暂停，要么患有该病症的可能性较高。参与者在斯坦福医疗保健睡眠医学中心进行睡眠研究期间佩戴 Galaxy Watch 6 两晚，随后在家中再佩戴三晚。研究人员将手表功能的结果与夜间睡眠研究数据进行了比较。

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手表不能替代诊断

研究作者强调，这款可穿戴设备用于筛查，而非作出诊断。它可帮助确定应接受正式诊断评估并及时开始治疗的人群。

阻塞性睡眠呼吸暂停是指睡眠期间因上呼吸道阻塞，呼吸反复停止或受限。美国睡眠医学学会将未经治疗的该病症与卒中、心脏病发作、抑郁症和道路交通事故风险增加联系在一起。建议有习惯性打鼾、睡眠中喘气或窒息发作的人咨询医生或经认证的睡眠医学中心。

该研究于8月27日发表在《Journal of Clinical Sleep Medicine》上。

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