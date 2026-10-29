UC Davis Health的研究人员得出结论，在为儿童和年轻人切除非横纹肌肉瘤软组织肉瘤的手术中，1毫米的阴性手术切缘可能与较低的局部复发风险相关。据News-Medical报道，这项大型前瞻性ARST0332研究的结果已发表于《JAMA Surgery》。

研究结果

儿童肿瘤学组研究评估了266名30岁以下、未发生转移患者的数据；中位年龄为13.7岁。所有参与者的肿瘤均被完全切除，且对切除边缘的显微镜检查未发现癌细胞。中位随访时间为6.2年。

研究人员能够确定132名参与者的精确手术切缘宽度。术后五年内手术部位复发的估计风险为：切缘1毫米时4.9%，切缘2至5毫米时2%，切缘至少6毫米时为0%。

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对外科手术的意义

传统上，在条件允许的情况下，建议切除边缘为1–2厘米。然而，对于儿童而言，切除更大范围的组织可能会增加保留邻近神经、血管、肌腱或关节的难度。作者认为，较小的无肿瘤细胞切缘可能有助于保留更多健康组织和肢体功能。

178名参与者仅接受手术治疗，另有88人在手术前或手术后接受化疗和放射治疗。该研究的资深作者R. Lor Randall表示，大小不超过5厘米、切缘较近的较小肿瘤即使不进行放化疗通常也有良好结果，而较大的肿瘤可能需要将手术与化疗和放射治疗结合。

非横纹肌肉瘤软组织肉瘤包括多种来源于形成肌肉、神经和肌腱的组织的恶性肿瘤。作者强调，关于手术切缘宽度的决定应由在治疗罕见儿童肉瘤方面具有经验的多学科团队作出。

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