在阿拉伯联合酋长国迪拜，医生从沙迦60岁居民Unnikrishnan Sivaraman的气道中取出了一根2厘米长的虱目鱼鱼刺。据《国民报》报道，这根鱼刺在他的气道内停留了近两个月，导致持续咳嗽、胸部堵塞和呼吸困难。

CT检查发现鱼刺

该男子还出现严重恶心和呕吐物带血，但起初并未意识到鱼刺卡在了气道中。他曾前往急诊科，但当时未能确定症状的原因。

病情恶化后，患者接受了进一步会诊，计算机断层扫描发现了异物。他被转诊至Aster Hospital Mankhool，医护人员发现鱼刺周围有明显炎症和肉芽组织。肺病专家Jolsana Augustine表示，这根约2厘米长的鱼刺位于下呼吸道，并延伸至右主支气管。

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手术持续长达40分钟

鱼刺的锐利边缘和炎症使取出工作更加复杂，因此耳鼻喉科、肺病科和麻醉科专家参与了手术规划。医生必须避免损伤气道和声带、出血以及突发气道阻塞。

在支气管镜检查过程中，医护人员将鱼刺从右主支气管移至上呼吸道，随后用专用钳子将其取出。手术持续约30至40分钟，患者约三小时后出院。该干预于9月进行；此后，该男子表示呼吸和整体状况显著改善。

根据2016年的一项研究，鱼刺是人们吞咽的最常见食物异物之一，尤其是在亚洲。它们更常卡在食管中，而非气道中。Jolsana Augustine建议缓慢吃鱼、充分咀嚼食物，并且咀嚼时不要说话或大笑。

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