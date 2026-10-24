都柏林圣三一学院的科学家发现，凋亡抑制蛋白（IAP）可能帮助肿瘤细胞在化疗后避免死亡。正如News-Medical报道，研究结果发表在《Science Advances》期刊上。

早发性细胞衰老状态

来自Smurfit遗传学研究所的团队，在医学遗传学教授谢默斯·马丁和博士后研究员戈克汉·居内伊的带领下发现，IAP可中和所谓死亡受体的作用。这些受体会对化疗药物造成的DNA损伤作出反应而被激活，并启动细胞自我毁灭程序。

研究人员表示，存活下来的细胞可能进入早发性细胞衰老状态。这类细胞不再分裂，但在接受化疗后的数天内会发生显著变化：其体积可能变得接近正常细胞的十倍，并增强与伤口愈合相关基因的活性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

免疫系统的作用

衰老细胞会更积极地释放炎症介质，从而吸引免疫系统细胞。研究作者指出，肿瘤可以利用受损组织修复所特有的机制：刺激细胞分裂，并通过形成新的血管来增加氧气和营养物质的供应。

研究人员还发现，化疗后形成的衰老肿瘤细胞在很大程度上依赖IAP继续存活。研究中的IAP拮抗剂化合物通过死亡受体重新激活这些细胞的自我毁灭程序，从而选择性地消灭了这类细胞。

马丁教授表示，在化疗后中和IAP，可能削弱肿瘤的防御，阻止其进入衰老状态，并消灭更多肿瘤细胞。

关注我们在