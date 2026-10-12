据YLE News报道，芬兰从症状出现到开始肺癌治疗平均需要155天。这一时间长于瑞典的107天和丹麦的67天。该报道援引了尚未公布的研究结果。

不同阶段的延误

这项研究由东芬兰大学肿瘤学教授奥蒂·库伊蒂宁协调，涵盖库奥皮奥、坦佩雷、图尔库和罗瓦涅米的肺癌治疗。平均时长中，超过50天归因于患者，41天归因于初级医疗保健，另有58天归因于专科医疗保健。

库伊蒂宁表示，延误可能源于预约就诊困难、症状未被识别，或初级医疗层面的诊断错误。在专科医疗中，等待影像检查、报告和采样也会增加时间。她认为，对初级医疗医生进行培训、加快获得检查的机会，以及为疑似癌症患者设立单独的快速通道，或可改善这一情况。

没有国家级登记系统

与其他北欧国家不同，芬兰没有全国性的肿瘤医疗质量登记系统，该系统本可收集医院的治疗结果数据，并帮助识别延误和医疗服务提供方面的差异。与此同时，下一年度国家预算中用于开发该系统的资金被削减了40万欧元。

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芬兰于2025年11月通过了首项国家癌症战略。该路线图由肿瘤学家和社会事务与卫生部制定，估计实施该战略需要1.4亿欧元资金。该部表示，资金拨付将取决于政治决定。

女性患者案例

YLE News还列举了海迪·林塔哈卡的案例。她在39岁时被诊断出患有侵袭性三阴性乳腺癌。她在赫尔辛基大学医院接受药物治疗是在最初症状出现六周后开始的；在此期间，肿瘤从3厘米增至8厘米。

另一名32岁的患者尤利娅起初被诊断为乳房良性肿物。八个月后，她被发现患有癌症，肿瘤已明显增大并扩散至腋窝淋巴结。库奥皮奥大学医院肿瘤中心首席医生帕伊维·奥维宁指出，年轻女性患乳腺癌的情况较少见，而致密的乳腺组织可能使肿瘤更难被发现。

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