东芬兰大学的一项研究发现，摄入更多动物蛋白与血液中总睾酮水平较低相关，而植物蛋白则与较高水平相关。News-Medical报道了发表于《International Journal of Food Sciences and Nutrition》的研究结果。

超过2500名男性的数据

作者使用了库奥皮奥缺血性心脏病风险因素长期研究的数据。分析纳入了2546名居住在芬兰东部、年龄在42岁至60岁之间的男性。研究人员根据他们在1984年至1989年记录的四天饮食日记评估其饮食，并在血液样本中测定总睾酮和性激素结合球蛋白（SHBG）的浓度。

参与者按蛋白质摄入水平分为四组。在动物蛋白摄入量最高的男性中，总睾酮浓度平均比摄入量最低组低1.2 nmol/L。相比之下，在植物蛋白摄入量最高组中，该指标平均高1.1 nmol/L。

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不同的蛋白质来源

研究人员在SHBG浓度方面也记录到了类似关联，SHBG会影响血液中睾酮的总体水平。较高的乳制品蛋白摄入量与较低的总睾酮和SHBG水平相关。来自肉类的蛋白质与SHBG降低相关，但与总睾酮水平无关。

与此同时，来自蔬菜和其他非谷物产品来源的植物蛋白摄入量越多，与更高的总睾酮浓度相关。分析考虑了年龄、体重指数，以及一系列饮食、行为和健康相关因素。

研究局限性

科学家强调，记录到的差异具有统计学意义，但相对较小。这项研究为横断面研究，因此无法确定因果关系，也无法判断不同蛋白质来源是否直接影响睾酮的生成及其在体内的作用。

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