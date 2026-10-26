芬兰因供应延误推迟流感疫苗接种——YLE News

由于疫苗供应问题，芬兰多个地区调整了流感疫苗接种时间表。该国已收到约100万剂疫苗，另有80万剂预计将到货，YLE News报道。

多个地区出现延误

由于供应问题，屈米拉克索、萨塔昆塔和奥斯特罗博滕等地区报告了接种时间表的变更。芬兰国家健康与福利研究所THL发展主任米娅·孔蒂奥表示，这一问题影响了整个欧洲及世界其他一些地区。

今年的情况不同寻常，因为疫苗的三个成分均进行了更换，导致生产延误。世界卫生组织确定疫苗成分的时间也比平时更晚。THL指出，与上一季相比，流感病毒已发生显著变化，因此正在更新疫苗配方，以防护目前正在传播的毒株。

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预计所有剂量将在年底前到货

孔蒂奥表示，为芬兰订购的全部180万剂疫苗预计将在年底前到货。她说，该国的情况比许多其他欧洲国家更好：芬兰已收到超过半数订购的疫苗，而一些国家要到11月底才会开始首批接种。

孔蒂奥指出，仍可在11月或圣诞节前接种，因为流感高峰通常出现在新年之后。新一批疫苗到货后，将向65岁及以上人群、7岁以下儿童、孕妇以及因健康状况被列为风险群体的人提供接种。

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