法国97份婴儿食品样本符合欧盟限值——News-Medical

研究人员分析了2024年从法国超市购买的97份婴儿食品样本，发现受监管有毒元素的水平符合欧盟最高标准。News-Medical报道了这项发表在《Food Additives & Contaminants: Part B》期刊上的研究结果。

科学家测定了水果泥、蔬菜餐、蔬菜和肉类餐、蔬菜和鱼类餐以及婴儿谷物食品中28种常量和微量元素的浓度。样本包括42份水果泥、16份蔬菜餐、各18份肉类餐和鱼类餐，以及3份谷物食品样本。

鱼类餐和谷物食品的成分不同

钾是所研究产品中最常见的常量元素。所有样本中还发现了铁、锌、铜和锰。婴儿谷物食品含有更多铁、锌、钙和锰，作者将此与这些产品的营养强化有关。

78%的样本中检测到镉，48%检测到砷，47%检测到镍，44%检测到铅。镉、铅和镍的水平总体较低。同时，蔬菜和鱼类餐中的总砷浓度较高：中位数为0.0663毫克/千克，最高值为0.875毫克/千克。

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并非所有砷都具有相同意义

在总砷含量最高的5份样本中，无机砷浓度不超过0.003毫克/千克，显著低于欧洲对婴儿食品规定的限值。无机形态所占比例不足总砷的1%。研究人员指出，仅根据鱼类产品中总砷浓度评估潜在风险，可能会显著高估具有毒理学意义的比例。

带金属盖的玻璃罐中还记录到较高的锡含量，这可能表明包装材料产生了影响。作者另行指出，模拟的消费情景显示，即食婴儿食品可能会对铝摄入量以及在较小程度上对镍摄入量造成影响。同时，这些计算仅具说明性质，并非完整的膳食暴露评估。

该研究的局限性在于，所研究的谷物食品数量较少，且仅在5份选定样本中测定了无机砷。作者认为，有必要在更大的样本范围内开展进一步研究，并持续监测婴儿食品中的化学污染物。

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