在意大利米兰举行的欧洲糖尿病研究协会年度会议上，研究人员公布了一项研究的初步结果：来自肉类来源的最高Neu5Gc摄入量与2型糖尿病发病风险高63%相关。据ScienceDaily报道，这一关联是在比较该物质估计摄入量最高和最低的参与者时观察到的。

近9万人数据分析

科学家分析了法国NutriNet-Santé观察性研究中89,953名成年参与者的数据。在随访开始时，参与者平均年龄为42岁，其中79%为女性；无人患有2型糖尿病或癌症。参与者各自填写了三份24小时饮食记录，研究人员据此估算其膳食Neu5Gc摄入量。

中位随访期为7.2年，期间记录了966例新发2型糖尿病。与Neu5Gc摄入量最低组相比，第四五分位组的风险高41%，第五五分位组高63%。计算中考虑了年龄、性别、身体活动、饮食质量、吸烟和既有疾病。

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与炎症的可能关联

Neu5Gc，即N-羟乙酰神经氨酸，主要存在于牛肉和羊肉中，在乳制品中的含量较少。由于CMAH基因的一种古老突变，人体不会产生这种分子，但它可以通过食物进入组织。研究人员推测，免疫系统可能将Neu5Gc识别为外来物质，并引发长期炎症反应。

同时，这项研究并不能证明因果关系。在额外考虑红肉总摄入量后，Neu5Gc与糖尿病之间的关联减弱并失去统计学显著性。这意味着研究人员目前尚无法确定，较高风险究竟是由Neu5Gc本身、红肉中的其他成分，还是它们的联合作用造成的。

来自乳制品的Neu5Gc摄入量未与更高的糖尿病风险相关。作者指出，这些结果是初步的，需要进一步研究，包括在大型人群中测量Neu5Gc抗体。

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