贝勒医学院的研究人员发现，接受全身麻醉患者的大脑能够处理言语信号、区分词语类别，并包含可用于预测句中下一个词语的信息。研究结果发表在《自然》杂志上，ScienceDaily报道。

海马体活动记录

研究对象为在全身麻醉下接受癫痫手术的患者。这使科学家能够记录海马体的活动。海马体是大脑颞叶的一种结构，在学习和记忆形成中发挥重要作用。

研究团队使用了Neuropixels探针，能够同时记录数百个单个神经元的电信号。在第一项实验中，研究人员向患者播放重复音调序列，其中不时出现不同的声音。海马体神经元对这种偏差作出不同反应，并在实验过程中更善于区分不寻常的音调。作者将此与神经可塑性的迹象联系起来——即大脑基于经验改变反应的能力。

对词语的反应与预测

在研究的另一部分中，研究人员向处于麻醉状态的患者播放短篇故事。神经元活动模式中包含有关不同词语类别的信息，包括名词、动词和形容词。作者认为，这表明海马体不仅对声音作出反应，也对言语的语义属性作出反应。

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科学家还在神经活动中发现了可用于预测句中随后出现词语的信息。这种机制被称为预测编码：大脑利用先前语境和获得的经验，对后续信息形成预期。

研究局限性

研究人员强调，这些结果并不意味着处于麻醉状态的患者能够有意识地理解故事。这项工作表明，某些复杂的信息处理过程可以在没有意识的情况下持续进行。同时，实验仅在一种全身麻醉类型下进行，且只聚焦于海马体。目前尚不清楚，在睡眠、昏迷或其他麻醉方法下，类似过程是否仍然存在。

作者还认为，进一步研究这类信号可能有助于开发脑机接口，以及为因创伤或神经系统疾病失去说话能力的人提供支持沟通的技术。

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