日本孕妇在孕期从事夜班工作，与其子女在四岁时神经发育筛查发现异常的风险升高有关。News-Medical援引发表于《Occupational & Environmental Medicine》期刊的一项研究报道了这一消息。

超过3.1万名参与者的数据

科学家使用了日本环境与儿童研究（Japan Environment and Children’s Study）的数据。该研究于2011年1月至2014年3月期间招募了约10万名孕妇。研究人员选取了31,528名在孕早期工作、并在孩子满四岁时填写了有关其发育情况问卷的女性进行分析。

参与者被分为三组：27,655人在两次调查中均未报告夜班；1,779人在第一次调查时上夜班，但在第二次调查前停止；另有2,084人在两次调查中均报告从事夜间工作。

研究人员使用《年龄与阶段问卷》第三版（Ages and Stages Questionnaire, Third Edition）的日文版本评估儿童发育。该问卷涵盖沟通、大运动和精细运动、解决问题以及个人—社会功能。根据筛查结果，4,189名儿童，即略高于13%，被归入至少一个领域存在异常高风险的群体。

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发现了哪些关联

与母亲没有从事夜间工作的儿童相比，停止上夜班的女性所生儿童仅在精细运动领域的异常风险高出24%。若参与者在两次调查中均报告上夜班，则三个领域的风险更高：沟通能力高29%，精细运动高34%，个人—社会功能高31%。

研究人员在精细运动方面记录到最稳定的关联：无论是继续从事夜间工作的人，还是停止夜间工作的人，这一关联都持续存在。作者推测，与持续夜间工作相关的炎症可能影响参与精细运动的神经通路。

睡眠时长的作用

一项单独的探索性分析显示，夜班安排与儿童发育指标之间的关联会因母亲睡眠时长而有所不同。孕期夜间睡眠达到或超过10小时，与睡眠6至9小时相比，在五个领域中任何一个领域出现异常的风险高出80%。

同时，这项观察性研究并未确定因果关系。作者尤其没有考虑轮班制度、参与者的昼夜节律类型、工作负荷、光照暴露以及停止夜间工作的时间。长时间睡眠也可能是疲劳、亚临床抑郁、炎症或贫血的迹象，而不是独立的有害因素。

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