一项涉及86,009名女性的日本前瞻性研究发现，孕前和孕期食用更多鱼类与某些妊娠期高血压疾病的较低几率相关，包括妊娠期高血压和子痫前期。News-Medical报道。

研究人员使用了日本环境与儿童研究（JECS）的数据。他们评估了女性在孕前一年、孕中期和孕晚期的鱼类摄入量，以及omega-3和omega-6多不饱和脂肪酸摄入量。参与者根据鱼类和这些脂肪酸的摄入水平被分为五组。

研究结果

在所有参与者中，孕前鱼类摄入量最高的女性，与摄入量最低组相比，早发性妊娠期高血压疾病的几率低34%。校正后的比值比为0.66。

在首次怀孕的女性中观察到了最明显的关联：孕前鱼类摄入量最高组的早发性疾病几率低43%，校正后的比值比为0.57。与此同时，在此前有过分娩经历的女性中，未发现具有统计学意义的关联。

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孕期鱼类摄入量处于第四个五分位数的参与者，与摄入量最低的女性相比，发生高血压疾病的总体几率低14%。对于首次怀孕的女性，较高的鱼类摄入量还与晚发性高血压疾病几率降低21%相关。

结论的局限性

总omega-3摄入量与高血压疾病之间的关联较弱且一致性较差。作者认为，这意味着研究结果不能仅由饮食中omega-3的总量来解释。

这项研究属于观察性研究：参与者的饮食未受到控制，因此所得数据无法证明鱼类摄入本身能够预防妊娠期高血压疾病。作者指出，要确定可能的因果效应，还需要开展控制鱼类摄入量的进一步研究。该研究于2026年9月8日发表在《European Journal of Nutrition》期刊上。

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