日本关西医科大学生物医学工程中心团队展示了一种利用提取RNA的拉曼光谱区分20种SARS-CoV-2变异株和亚变异株的方法。正如News-Medical报道，由朱塞佩·佩佐蒂教授领导的研究人员提议将这类光谱指纹描述为“拉曼条形码”。

RNA结构的指纹

为开展这项研究，科学家从20个冠状病毒毒株中提取了RNA：最初的日本分离株、Alpha、Beta、Gamma、Delta、Lambda、Theta和Mu变异株，以及12个Omicron亚变异株。拉曼光谱学记录RNA组分的分子振动，包括其骨架、核糖环、磷酸基团和含氮碱基。

尽管根据基因组序列数据，所分析毒株的四种RNA碱基比例非常相似，但其光谱显示出可重复的差异。研究人员将个别光谱信号与RNA二级结构的特征联系起来：骨架构象、发卡结构的形成、茎的长度以及配对碱基所处的环境。

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对测序的潜在补充

作者将光谱的特征编码为拉曼条形码。根据他们的数据，这一方法能够清晰地区分全部20个被研究的毒株，而主成分分析显示其进行这种区分的能力有限。

科学家称，所提出的原理是迈向定义“拉曼基因组”的一步——这是一种反映RNA分子架构而非仅反映其核苷酸序列的光谱学图谱。他们认为，该方法未来可在快速筛查新病毒变异株时补充完整RNA测序。研究结果于2026年9月30日在线发表于《Advanced Science》期刊。

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