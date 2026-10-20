日本开发预测丧失独立生活能力的模型——News-Medical

日本顺天堂大学的研究人员开发了一种机器学习模型，用于预测患有心力衰竭的老年人在出院后丧失功能独立性的风险。该模型旨在判断患者是否会保持独立生活能力、出现功能衰退，或在出院后一年内死亡。

据News-Medical报道，由物理治疗学系助理教授山田宽治领导的团队分析了6382名65岁及以上患者的数据。他们都因心力衰竭住院，接受了物理治疗，并且在住院前能够独立完成日常活动。

模型考虑了哪些指标

研究人员使用了77项潜在指标来训练XGBoost模型。其中包括最大步行速度、短期身体性能测试（Short Physical Performance Battery）结果、握力、巴塞尔指数，以及根据Kihon Checklist进行的住院前身体衰弱评估。

研究人员还测试了包含十项关键指标的简化模型，并将其与基于Kihon Checklist的评估进行了比较。作者称，机器学习模型预测结果的准确性高于该问卷的修订版和完整版评分。最重要的因素是步行速度、住院前身体衰弱评估、出院时的巴塞尔指数以及短期身体性能测试指标。它们的预测重要性高于一些心脏病学参数，包括射血分数。

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出院一年后的结果

出院一年后，2076名参与者出现功能衰退，928名患者死亡，3378人保持了功能独立性。该模型还根据功能衰退和死亡的预测概率组合，划分出了四个风险组。

其中，死亡风险低但丧失独立生活能力风险高的一组包括1732名患者。在这组患者中，57%出现了功能衰退，尽管一年生存概率为89%。

作者开发了一款网页应用原型，可在出院时评估个人风险，并模拟身体指标变化的影响，包括步行速度。与此同时，还需要进一步研究，以确定基于该模型的决策是否能改善治疗结果。

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