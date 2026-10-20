一项在加拿大开展、涉及8783名成年人的研究发现，较高的超加工食品摄入量与MRI显示的脑血管损伤迹象有关。参与者年龄在35岁至69岁之间，且未被诊断患有心血管疾病，ScienceAlert报道。

科学家分析了饮食问卷、脑部MRI扫描、脂肪组织指标以及认知测试结果。参与者报告的食品按加工程度分类；所研究的类别包括许多工业化生产的产品。

MRI扫描显示了什么

在此类产品摄入量最高的人群中，约每九名参与者中就有一人发现MRI显示的脑血管损伤迹象。在摄入量最低的组别中，这一比例约为每12人一例。

研究人员评估了两类变化：脑白质中信号增强的区域，白质负责在脑部各区域之间传递信号；以及因血液供应受损而出现的组织损伤区域。即使没有明显症状，这些变化也可能在MRI上可见。

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在主要分析中，纳入年龄、吸烟、身体活动、收入、教育程度、高血压和糖尿病等因素后，这一关联仍然存在。进一步纳入总体脂肪组织体积和内脏脂肪后，结果没有发生显著变化。

研究的局限性

与此同时，较高水平的超加工食品摄入量并未显示出与记忆和思维测试结果的稳定关联。一种可能的解释是，MRI可能在组织变化影响认知指标之前就检测到这些变化。

作者强调，该研究并不能证明因果关系。饮食、MRI和认知功能数据均在一次访视期间收集，因此无法确定饮食习惯是否早于脑部变化。此外，当超加工食品摄入量按总热量摄入或全部食物份量中的占比计算时，统计关联减弱，并且大多失去显著性。

该研究发表在《JAMA Network Open》期刊上。为了检验减少超加工食品摄入是否能够改变此类指标，需要进行长期观察以及改变参与者饮食的研究。

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