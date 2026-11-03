澳大利亚堪培拉的药物检测服务CanTEST首次在一枚送检药片中发现美托咪定——一种用于兽医学的镇静剂。联系该服务的人认为，这枚类似Xanax的绿色长方形药片含有苯二氮卓类药物或MDMA。

过量服用风险

据ABC News报道，Directions Health Services代理首席执行官斯蒂芬妮·史蒂文斯表示，美托咪定因其强烈的镇静作用、过量服用风险及对身体的影响而具有危险性。她表示，该物质可能危险地降低血压，其作用也可能持续很久且难以预测。

史蒂文斯还指出，纳洛酮无法中和美托咪定的作用，因为这种解毒剂仅用于阿片类药物过量的情况。CanTEST警告称，将美托咪定与酒精或其他物质混合使用会显著增加过量服用风险。

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假冒苯二氮卓类药物

史蒂文斯称，维多利亚药片服务机构今年也在假冒苯二氮卓类药片中发现了美托咪定。近年来，该物质在北美和欧洲部分地区不受监管的毒品市场中被发现的频率越来越高。

去年，澳大利亚首都领地当局曾警告称，其他以Xanax名义出售的药片含有一种新型苯二氮卓类药物和一种强效合成阿片类药物。史蒂文斯表示，物质检测能够在其存在情况通过过量服用或其他不良反应后的毒理学报告得知之前，发现其他潜在危险物质。

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