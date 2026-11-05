在尼泊尔加德满都，一名约30岁的女子在 Paropakar Maternity and Women’s Hospital 分娩后死亡。该院是为需要专科护理的患者提供服务的国家级转诊中心。据《加德满都邮报》报道，这名患者从达丁县被送往首都。分娩18小时后，她正从术后病房转往普通病房，在从轮椅移至病床时失去意识。

医院院长 Shree Prasad Adhikari 表示，这名女子在数分钟内死亡，医护人员尚未来得及评估其状况。医院称，死者发生了肺栓塞，即肺部血管被血栓堵塞。当天，这名女子的亲属在医院外抗议，指控工作人员存在疏忽。

缺乏专科医生和重症监护能力

周日晚上，另一名患有产后深静脉血栓的患者被转送至 Bir Hospital，并收治进重症监护室。她幸存下来，但 Paropakar 表示，数周前未能救治一名出现类似并发症的患者。

Adhikari 指出，医院没有心脏科医生、肾脏科医生和重症监护专家。该医疗机构设有一间供产妇使用的10床重症监护病房，但其属于B类，即中等水平的重症护理。医院数据显示，两名护士同时照护该病房内的10名患者，而治疗并发症时必须从其他机构请来专家。

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医院每月将约12名病情危重的产后妇女，以及近三打需要专科重症护理的新生儿转送至其他医疗机构。医生强调，转运这类患者同样存在风险：在公立医院的重症监护室找到床位很困难，而且尼泊尔大多数救护车未配备在转运期间提供高级生命支持的设备。

尼泊尔的孕产妇死亡率

世界卫生组织表示，自2000年以来，尼泊尔的孕产妇死亡人数已减少70%以上。目前，每10万例活产中有142名妇女死于与妊娠和分娩相关的并发症。医疗机构内分娩的比例从2009年的约18%上升至2025年的90.5%。

与此同时，卫生与食品安全部在该国全部七个省开展的一项研究显示，近四分之三的孕产妇死亡发生在医疗机构内或前往医疗机构的途中。报告将薄弱的患者转诊机制、医院能力有限，以及未能及时提供高质量护理列为原因。

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