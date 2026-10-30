中国北京大学口腔医学院和医院的科学家描述了RUNX2–LncRNA-ROD–QKI分子轴。在细胞和小鼠模型实验中，该分子轴调控破骨细胞形成、骨组织吸收和牙齿萌出。研究结果于2026年9月28日发表在《International Journal of Oral Science》上，据News-Medical报道。

与牙齿萌出障碍的关联

RUNX2突变或不足与遗传性骨骼疾病CCD有关。该疾病的特征包括恒牙萌出延迟、多生牙和锁骨缺陷。在一名携带RUNX2突变患者的样本中，研究人员发现牙槽骨密度较高，且未检测到TRAP标记阳性的破骨细胞。

具有一份功能性Runx2基因拷贝的小鼠出现了类似CCD的骨骼改变、第一下磨牙萌出延迟，以及更少的TRAP阳性破骨细胞。细胞培养中RUNX2的缺失也降低了破骨细胞标志物的表达、TRAP阳性细胞数量及形成骨吸收区域的能力。

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非编码RNA的作用

通过RNA测序，该团队鉴定出LncRNA-ROD——一种长度为1147个碱基对、含有三个外显子的转录本，在骨组织中富集。实验确认，RUNX2直接激活这种非编码RNA。提高LncRNA-ROD水平可恢复从Runx2不足小鼠获得的细胞中受损的破骨细胞形成。

作者发现，LncRNA-ROD与QKI蛋白结合，后者促进Csf1r信使RNA的降解。通过将QKI的不同形式保留在细胞核和细胞质中，LncRNA-ROD稳定Csf1r并提高CSF1R蛋白水平。同时，科学家强调，该研究并未证明通过恢复这一分子轴能够消除牙齿萌出缺陷：为此需要对破骨细胞具有特异性作用的模型，以及在牙槽骨中开展局部实验。

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