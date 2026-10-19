中国上海的研究人员分析了18,476名年龄从1岁到96岁的人群的血浆样本，并开发出两项代谢组学衰老指标。这些指标旨在评估人体生化状态与日历年龄的差异，以及这种差异与慢性疾病和死亡风险的关联，News-Medical报道。

该研究发表在《Science Translational Medicine》期刊上。科学家使用质谱法研究了Shanghai Pudong Cohort参与者血浆中的代谢物。初始检查于2019年进行，慢性疾病状况于2023年再次评估，死亡数据追踪至2025年1月。

针对不同群体的两项指标

研究人员为5,252名平均年龄为55岁的健康参与者建立了代谢组学年龄模型。该模型能够确定代谢组学年龄加速，即根据代谢物估算的年龄与个人实际年龄之间的差异。研究人员还在另外5,456名健康参与者中检验了该模型。

对于7,768名已有疾病的人，研究人员开发了一项与死亡风险相关的单独年龄偏离指标。该指标反映根据代谢物估算的死亡风险与相应年龄预期风险之间的差异。在已有疾病的人群中，初始代谢组学年龄模型与日历年龄的对应准确性较低，因此作者采用了单独的指标。

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与健康状况的关联

较高的代谢组学年龄加速值与更高的糖尿病、高血压和脂肪肝病发生概率有关，也与更高的全因死亡风险有关。在考虑既有健康指标后，该指标较高数值与死亡风险之间的关联仍然存在。由56种代谢物组成的面板保留了232项所研究代谢指标所提供的大部分年龄预测信息。

该指标的较高数值还与吸烟、接触烟草烟雾、轮班工作、使用染发剂以及有早发心血管疾病家族史相关。食用动物内脏、糖、加工肉类、海鲜和油炸食品与较高数值有关，而身体活动和食用混合谷物则与较低数值有关。

作者强调，这些是观察性数据，不能证明个别食物或生活方式改变会直接影响生物学衰老。该方法的临床应用受到多项限制，主要包括样本以中国人为主、重复样本数量较少，以及需要在其他人群中对死亡率预测进行独立验证。

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