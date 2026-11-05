一项针对中国东北地区27,003名成年人的研究发现，较高的豆类制品摄入量，包括大豆制品，以及大豆异黄酮摄入量，与较低的慢性肾病患病率有关。正如News-Medical报道，该研究发表在《Nutrition Journal》期刊上。

研究结果

900名参与者被发现患有慢性肾病，占样本的3.3%。在考虑人口统计学、临床和饮食因素后，豆类及其制品总摄入量最高的参与者患病的几率比摄入量最低组低33%。

对于豆类制品，这一比例为37%。其摄入量每增加一个标准差，与患病几率降低15%有关。与此同时，未加工豆类的摄入未显示出与慢性肾病存在具有统计学意义的关联。

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大豆异黄酮摄入量最高的参与者患慢性肾病的几率比摄入量最低组低30%。大豆苷元、黄豆黄素和染料木素也与较低的患病几率有关。大豆异黄酮的这种关联在女性中强于男性。

分析如何进行

分析纳入了来自黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古的Northeast China Biobank项目参与者数据。他们完成了一份关于过去一年饮食情况的问卷，涵盖110个项目。研究人员尤其考虑了年龄、性别、体重指数、共病、吸烟、饮酒、身体活动、饮食热量和膳食模式。

慢性肾病被定义为估算肾小球滤过率低于60毫升/分钟/1.73平方米，或尿液中存在蛋白质。作者强调，横断面研究设计无法确定因果关系，也无法证明大豆制品或异黄酮能够预防该疾病。饮食自我评估和一次性肾脏状况评估也可能影响结果，尽管诊断慢性肾病要求异常情况持续至少三个月。

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