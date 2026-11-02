中国重庆医科大学附属儿童医院的研究人员开发了按年龄划分的预测模型，用于评估发热儿童患不完全性川崎病的可能性。正如News-Medical报道，这些模型使用常规实验室检查结果，并将患者分为三个年龄组：24个月以下、24至60个月以及60个月以上。

为何这种疾病难以发现

不完全性川崎病并不总是具有该疾病完全型的典型临床表现。因此，它可能与其他伴有发热的疾病相混淆，包括呼吸道感染、腺病毒感染、淋巴结炎或败血症。同时，延迟诊断可能与冠状动脉损伤有关。

川崎病是一种急性发热性疾病，主要影响五岁以下儿童，并可能导致获得性心脏病。研究作者指出，现有模型大多针对川崎病整体，而非其不完全型，且对不同年龄儿童的表现可能不同。

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模型验证结果

为开发这些模型，研究人员分析了809名不完全性川崎病患儿和2427名患有其他发热性疾病儿童的数据。在后续验证中，研究人员使用了另外607名患有该疾病不完全型患者的数据，以及1821名因其他原因发热儿童的数据。

针对24个月以下儿童的模型纳入了八项指标，包括C反应蛋白、乳酸脱氢酶、尿酸、总蛋白、白蛋白、红细胞分布宽度、血小板计数和血红蛋白。该模型在测试样本中的AUC为0.862，在新数据中的AUC为0.878。对于24至60个月组，AUC分别为0.829和0.818；对于60个月以上儿童，则分别为0.694和0.804。

该研究于2024年12月23日在线发表于《Pediatric Discovery》期刊。作者通过ROC曲线、校准和临床获益分析评估了模型的准确性。

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