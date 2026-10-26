研究人员在南非约翰内斯堡人口稠密的市中心地区一家诊所的空气中发现了对多种抗生素耐药的ESKAPE组细菌。正如News-Medical报道，约翰内斯堡大学的科学家采集了空气样本，鉴定了细菌并检测其对药物的敏感性。

对后备药物的耐药性

这项发表在《Indoor Air》期刊上的研究分析了粪肠球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、肠杆菌属细菌以及大肠杆菌E. coli。所有接受研究的革兰氏阴性菌都对三类或更多类别抗生素中的至少一种药物表现出耐药性，因此被归类为多重耐药菌。

在测试中，80.5%的革兰氏阴性菌在接触黏菌素后存活。该药物用于其他抗生素无效的危重病例。31.2%的分离株对厄他培南耐药，26%对美罗培南耐药。此外，85.71%的细菌在头孢呋辛作用后存活，67.53%在头孢他啶作用后存活。3.9%的革兰氏阴性菌被归类为广泛耐药菌。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对免疫力低下患者的风险

研究人员还特别关注了耐甲氧西林金黄色葡萄球菌MRSA。对于该菌种，在接触不同药物后的存活率为71.8%至94.8%；作为后备药物的万古霉素杀灭细菌的有效率约为95%。这些分离株中的多重耐药率为6.3%，广泛耐药率为5.6%。

该研究的主要作者李·海内指出，南非较高的艾滋病病毒感染率和结核病发病率增加了患者对下呼吸道感染的易感性。在诊所空气中发现的细菌可引起支气管炎、细支气管炎和肺炎。研究人员表示，免疫力低下者由多重耐药菌株引起的肺炎可能导致感染进入血液并引发败血症。

在另一项相关研究中，科学家在同一城市一家公立医院的新生儿重症监护室发现了ESKAPE细菌。从培养箱表面以及工作人员洗手后采集的样本中分离出的ESKAPE细菌，超过85%被归类为多重耐药菌。李·海内建议，将监测空气中的细菌和真菌污染纳入医疗机构感染控制规程。

关注我们在