研究人员发现，此前被开发为阿尔茨海默病潜在治疗手段的四肽HAEE，能够在人类血液中自然循环。认知障碍人群的HAEE水平较低，据News-Medical报道。作者将这种肽视为一种可能的生物标志物，以及进一步开展治疗研究的潜在方向。

如何研究HAEE

谢尔盖·A·科津及其同事创造了肽Ac-His-Ala-Glu-Glu-NH2，即HAEE，以阻止大脑中β-淀粉样蛋白斑块的生长。这类斑块的形成被视为一个可能先于有毒tau蛋白扩散和阿尔茨海默病早期发展的过程。

HAEE可阻断β-淀粉样蛋白单体中的主要锌结合位点。研究人员试图破坏β-淀粉样蛋白与锌离子之间的异常相互作用，这种相互作用被认为对斑块形成至关重要。在评估HAEE作为药物的适用性时，作者在小鼠实验中获得了令人鼓舞的结果。

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可能的生物标志物

研究期间，科学家意外发现，相同的肽已在人类血液中循环。根据作者的数据，HAEE浓度与疾病状态相关，而阿尔茨海默病患者和健康人群的β-淀粉样蛋白水平相同。

作者推测，HAEE缺乏可能是阿尔茨海默病的病因，而测量其血液浓度或可有助于诊断。研究结果发表在《PNAS Nexus》期刊上。

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