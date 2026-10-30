LITMUS确定准确的肝脏无创检测方法——News-Medical

LITMUS项目的两项国际研究确定了可准确诊断代谢功能障碍相关脂肪性肝病（MASLD）并评估其严重程度的无创方法。研究人员将血液检测、影像学方法和弹性成像与由病理学专家评估的肝活检结果进行了比较，News-Medical报道。

LITMUS项目的两项研究

发表于《The Lancet》的LITMUS主要研究纳入了超过1,500名患者。该研究评估了血液检测以及通过超声方法测量肝脏硬度。

发表于《Nature Medicine》的补充研究LITMUS Imaging考察了350多名患者的先进磁共振成像和弹性成像方法。两项研究均属于LITMUS项目，该项目被消息来源称为评估肝病诊断工具的最大国际项目。

LITMUS项目汇集了来自学术界和工业界的53个合作伙伴。其任务是开发、验证和评估用于诊断MASLD及更严重疾病形式——代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）的生物标志物的准确性。

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检测评估结果

在检出显著纤维化和肝硬化方面，SOMAScan蛋白质组面板、磁共振弹性成像以及基于FibroScan的弹性成像工具（包括Agile 3+指标）显示出最高的诊断准确性。ELF和ADAPT血液检测在检出肝硬化方面也超过了预先确定的性能阈值。

在识别所谓的高风险MASH——大多数临床试验针对的群体——方面，只有SOMAScan面板达到了既定的准确性阈值。同时，监管机构要求在招募晚期研究参与者时确认高风险MASH，因此肝活检目前可能仍将是必要的。

一种简单且低成本的γ-谷氨酰转移酶（γ-GT）血液检测作为初步评估方法，优于广泛使用的FIB-4指标。研究人员认为，之后可使用ELF或FibroScan来进一步明确病情严重程度，但这一方法在医疗卫生系统中实施前仍需进一步验证。

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