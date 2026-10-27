研究人员发现，与没有自闭症的参与者相比，自闭症患者对负面反馈表现出较弱的大脑反应。据News-Medical报道，相关研究结果发表在《JNeurosci》期刊上。

声音辨别任务

研究参与者需要按音高辨别声音，并被告知自己是否正确完成了任务。科学家评估了一项反映神经元对负面反馈反应的大脑活动指标。在自闭症患者组中，这一指标弱于没有自闭症的参与者组。

该研究由诺丁汉特伦特大学的纳撒尼尔·祖克和耶路撒冷希伯来大学的雅罗斯拉夫·斯洛博茨科伊-普柳斯宁领导。来自伦敦大学学院和希伯来大学的同事也参与了研究。

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信心和任务难度的影响

研究团队还检验了，对反馈较弱的反应是否与一个人对其决定感到多么有信心有关。自闭症参与者对任务难度变化的反应较小，作者认为，这可能表明他们对这类反馈的处理较弱。

与此同时，没有自闭症的参与者在较简单的尝试后表现不同：成功辨别声音会影响他们的下一次选择。作者认为，自闭症可能会降低对有关决定正确性的外部反馈以及对自身选择的内部信心的敏感性。他们将研究这些行为差异如何在大脑中体现，尤其是在前扣带皮层中的体现，列为下一步工作。

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