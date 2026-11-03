英国伦敦国王学院的科学家报告称，在阿尔茨海默病小鼠模型中，实验性药物KCL-286有助于修复DNA断裂并减轻脑部炎症。该化合物最初是为治疗脊髓损伤而开发的，ScienceDaily报道。

KCL-286是一种用于口服的小分子物质。在此前的开发过程中，该药物已完成一期临床试验，该试验评估了其在人类中的安全性和耐受性。不过，KCL-286对人类阿尔茨海默病的疗效尚未得到确定。

修复DNA断裂

研究人员聚焦于DNA双链断裂，这是一种DNA分子的两条链均发生断裂的损伤类型。如果未得到适当修复，这类断裂可能扰乱细胞功能并威胁细胞存活。

神经科学教授乔纳森·科克伦表示，KCL-286能刺激此类断裂的修复。该团队此前还在神经病理性疼痛研究中发现，该药物能够促进DNA双链断裂修复。

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作用机制与结论的局限性

该药物激活了一种与视黄酸通路相关的特定蛋白质。视黄酸通路是参与机体利用维生素A、基因调控和神经系统功能的系统。先前研究将该通路的紊乱与大鼠脑内淀粉样沉积物的形成联系起来。

大多数治疗阿尔茨海默病的研发工作集中于β-淀粉样蛋白和tau蛋白。新研究提出了一种补充性方法，同样针对可能在疾病早期出现的过程：DNA损伤和脑部炎症。该研究的第一作者之一娜塔莎·希尔指出，要开发出有效治疗方法，必须影响多条与疾病相关的细胞通路。

这些结果仍处于临床前阶段：还需要进一步研究和临床试验，以确定KCL-286是否能够安全地减缓阿尔茨海默病的进展或改善患者状况。

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