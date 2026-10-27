在利沃夫，一名面临双腿截肢风险的62岁男子获救

在利沃夫，医生们成功救治了一名来自赫梅利尼茨基、双腿供血严重受阻的62岁居民。该男子因下肢剧痛和冰冷感，前往圣潘泰莱蒙医院就诊。

医生诊断出患者患有多种血管病变的复杂组合，这给手术带来了困难。只有通过手术才能恢复血液供应。

此前，尤里先生一直过着积极的生活方式——打网球、练习格斗。这一切在2016年发生了变化，当时他的肾脏功能衰竭，不得不依靠血液透析维持生命。 事实上，终末期肾衰竭是引发严重血管疾病的重要诱因。大约一个月前，尤里先生开始感到双腿疼痛和发冷，不久后甚至连几步都走不了。他回忆道：

“有一天我突然发现自己无法正常行走——连五米都走不了，尽管前一天还一切正常。”

在赫梅利尼茨基接受检查后，尤里先生被建议前往利沃夫圣潘泰莱蒙医院的血管外科医生处就诊。 在那里，他被诊断出患有勒里什综合征——一种严重的动脉粥样硬化，会导致向双腿供血的主动脉和髂动脉狭窄或阻塞。

患者已出现危重缺血，且其中一条肢体上出现了营养性溃疡。

“在缺血发展到这一阶段时，保守治疗已无济于事。手术是挽救双腿的唯一途径。 如果不进行手术，缺血会继续恶化，坏死范围会扩大，最终将不得不考虑截肢，”圣潘泰莱蒙医院血管外科主任安德烈·梅伦解释道。

为了恢复血液供应，医生们实施了主动脉-股动脉分叉置换术——用人工假体替换了腹主动脉受损段，并将其与股动脉连接起来。

几项并发症使手术难度增加。首先是主动脉明显钙化：由于钙质沉积，血管壁变得坚硬且脆弱。 为了将假体牢固缝合，外科医生不得不清除连接处这些沉积物。其次，上肠系膜动脉的严重狭窄成为真正的挑战，该动脉与下肠系膜动脉共同为肠道供血。

“在标准情况下，进行此类假体置换时会结扎下肠系膜动脉。但这对我们的患者而言，可能会导致肠道供血严重受阻。 因此，我们直接将该血管重新植入假体中，以维持血流。如果当时未能恢复血流，后果可能致命，”安德烈·梅伦补充道。

最终，这次复杂的手术取得了成功。医疗团队成功恢复了双腿的血液供应，并维持了肠道的血流。

“无论是术前还是现在，我都保持着积极向上的心态。双腿已经暖和了，每天走路都越来越轻松。这里的医生简直就是天使。我非常感谢他们所做的一切，”尤里先生说道。

来源：利沃夫第一医疗联合体

需要提醒的是，博亚尔卡儿童医院此前因一名一岁患儿的治疗问题引发了争议。

此外，基辅的医院将配备热能、电力和水的备用供应系统。

在敖德萨，一家医院因俄罗斯的袭击而受损。

在被占领的奥列什基，一家医院仅剩四名医务人员。

关注我们在