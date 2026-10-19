斯坦福医学院的研究人员与同事发现，线粒体解偶联剂可能抑制乳腺癌转移。在小鼠模型中，含有2000 ppm尼氯柳胺乙醇胺（NEN）的饮食显著减少了乳腺癌向肺部的转移，News-Medical报道。研究结果发表在《Cancer Biology & Medicine》期刊上。

对细胞代谢的影响

科学家研究了线粒体丝氨酸分解代谢通路——这一反应系统为癌细胞提供氨基酸、单碳化合物和还原当量。该通路的活性在肿瘤中通常升高，而SHMT2和MTHFD2酶属于人类癌症中表达过度最明显的代谢酶之一。

使用碳-13同位素标记丝氨酸的实验显示，NEN和另一种线粒体解偶联剂BAM15并未改变细胞对丝氨酸的摄取。但同时，它们显著降低了甘氨酸和嘌呤核苷酸的标记水平，这表明丝氨酸代谢通路和从头嘌呤合成的活性较低。

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FTO和2-羟基戊二酸的作用

解偶联剂提高了耗氧量以及NAD⁺与NADH的比值。作者认为，这表明线粒体电子传递链被激活，且还原应激得到缓解。在经过更长时间处理后，三阴性乳腺癌和胰腺癌细胞中的SHMT2、MTHFD2和MTHFD1L蛋白水平下降，而相应信使RNA的水平没有降低，甚至有所升高。

作者将这一效应与FTO酶活性的恢复联系起来，该酶可去除RNA上的m⁶A标记。解偶联剂处理降低了2-羟基戊二酸水平和m⁶A总水平，而对FTO进行药理学或遗传学抑制则恢复了丝氨酸通路酶的表达。研究人员指出，这类化合物仍需在临床试验中进一步验证，包括与现有治疗方法联合使用。

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