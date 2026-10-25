小鼠出现对 CBN 生理依赖迹象——ScienceDaily

康涅狄格大学的科学家发现，重复给予大麻酚（CBN）会导致小鼠产生耐受性和类似生理依赖的症状。研究结果发表于期刊《Drug and Alcohol Dependence》11月刊，ScienceDaily报道。CBN 是一种天然存在的大麻化合物，被添加到一些宣传为改善睡眠的产品中。

耐受性和类似戒断的症状

在实验中，研究人员连续三天每天两次向小鼠给予 CBN。随着给药持续，动物对该物质的反应减弱，这表明耐受性正在形成。停止给药后，研究人员观察到它们出现头部抽动和爪子活动，研究作者将其归类为类似戒断的症状。

在另一项实验中，经过训练以识别 Δ9-四氢大麻酚（THC）精神活性作用的小鼠，对 CBN 也作出了类似反应。这表明，这两种化合物可能至少在小鼠中具有部分共同的主观效应，并影响一些相同的受体系统。

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结论不能推广至人类

研究人员还记录到 CBN 的抗炎作用，包括在不会引起精神活性效应的剂量下。同时，在模拟细菌挑战期间，该化合物削弱了机体抵御感染的能力。

作者强调，实验是在小鼠身上进行的，因此并不能证明人类会产生依赖或戒断。目前尚不清楚 CBN 如何影响人类睡眠质量，以及规律使用、更高剂量或长期使用含有该物质的补充剂是否会导致依赖。要回答这些问题，还需要进一步研究。

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