美国加州大学圣迭戈分校医学院的研究人员在小鼠新生儿高胆红素血症模型中发现，母乳糖类3'-唾液酸乳糖，即3'SL，在肠道细胞成熟和胆红素处理过程中发挥作用。胆红素在红细胞分解时产生；其在血液中积累会导致皮肤和眼睛发黄，即黄疸，News-Medical报道。

小鼠实验结果

喂食不含3'SL乳汁的小鼠幼崽存活率较低、生长较差、肠道较短，黄疸表现也更严重。其肠道中有助于排出胆红素的UGT1A1酶水平也显著降低。

科学家记录到了基因表达差异，其中包括细胞成熟标志物减少。与3'SL可获得性相关的St3gal4基因缺失，与小鼠幼崽胰腺基因的异常激活有关。成年后，持续缺乏St3gal4的小鼠对化学诱导的结肠损伤更为脆弱：它们体重下降更多，存活率也更低。

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新生儿黄疸的背景

新生儿高胆红素血症，即新生儿黄疸，影响多达60%的足月儿和多达80%的早产儿。在大多数情况下，它会自行消退；但如果胆红素水平过高或持续时间过长，这种物质可能穿过血脑屏障并造成长期神经系统后果。

母乳喂养的婴儿也可能出现持续性非结合胆红素血症，称为母乳性黄疸。研究人员指出，这可能与生命最初几天乳汁摄入较慢以及乳汁成分的特点有关。这项与该大学Human Milk Institute共同开展的研究发表在《Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology》期刊上。

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