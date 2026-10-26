日内瓦大学的科学家发现，一种位于大脑深部的薄层结构——屏状体——参与维持小鼠的工作记忆。据News-Medical报道，屏状体神经元可在数十秒内保留初始信息的痕迹，而暂时抑制其活动会显著降低动物在测试中的表现。

嗅觉和触觉实验

工作记忆使人能够在初始刺激已经消失后短暂保留信息。它尤其是阅读句子、维持对话、解决任务和作出决策所必需的。

在这项研究中，研究人员首先以气味或触觉刺激的形式向小鼠提供信息。经过数秒的间隔后，动物会接受第二个刺激，并必须判断它与第一个刺激是否相同，或是否与之不同。为成功完成任务，小鼠必须在等待期间保留对初始信号的内部表征。

对活体动物神经元活动的记录显示，屏状体中的信息痕迹在整个间隔期间持续存在。神经元活动会随时间变化，但有关刺激身份的数据在30秒后仍可被解码。

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抑制活动降低了表现

为检验屏状体是否是记忆功能所必需的，研究人员暂时降低了其神经元的活动。具体而言，他们使用了光遗传学，这是一种可通过光控制特定神经元活动的方法。

当屏状体神经元的功能受到干扰时，小鼠的工作记忆表现大约下降了一半。这一结果在嗅觉和触觉刺激中均被观察到，且与在两个信号之间的间隔期间何时进行干预无关。同时，干扰这一结构的活动影响的是利用暂时储存的信息来引导行为，而不是对刺激本身的感知。

屏状体位于岛叶皮层和纹状体之间，与几乎所有大脑皮层区域都有连接。研究作者指出，这项研究可能有助于更好地理解工作记忆受损的认知障碍机制，包括精神分裂症和注意缺陷多动障碍。研究结果发表于《Nature Communications》期刊。

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