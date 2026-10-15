UTHealth Houston的研究人员恢复了小鼠中与认知过程和信息处理相关的神经元功能，这些小鼠再现了阿尔茨海默病的部分关键特征。正如News-Medical报道，研究结果发表于《Neuron》期刊。

伽马振荡的作用

该研究聚焦于脑部伽马振荡与小白蛋白中间神经元，即PV细胞之间的联系。伽马振荡是在学习、记忆形成和信息处理过程中出现的快速电脉冲节律。PV细胞在形成这类节律中发挥主导作用。

该研究的第一作者、UTHealth Houston麦戈文医学院神经生物学与解剖学系助理教授Keran Ma指出，阿尔茨海默病患者的伽马振荡受到干扰。这类变化可能在确诊之前就已存在，包括在轻度认知障碍阶段，并且在疾病早期伴随着PV细胞逐步出现功能障碍。

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恢复细胞活动

科学家使用了被赋予人类版本淀粉样蛋白的小鼠。这导致淀粉样斑块在动物大脑中积累，并得以再现该疾病在人类中具有的一个特征。消息来源强调，阿尔茨海默病是一种人类疾病，不会发生在小鼠身上。

研究团队发现，使用一种钠通道亚基增强了PV细胞的功能。随后，其参与活动的模式得到恢复，小鼠的伽马振荡也有所改善。研究人员还发现，PV中间神经元并非如先前认为的那样同时且均匀地被激活，而是依次被激活——遵循一种对于启动和维持伽马振荡至关重要的特定时间模式。

Keran Ma称，这些结果证明了通过影响PV中间神经元来增强伽马振荡在原则上是可能的。研究结果显示，为人类开发类似靶向方法具有早期潜力，但该实验是在动物模型中进行的。

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