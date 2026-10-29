麻省理工学院的研究人员测试了一套植入肌肉中的微小磁珠系统，以更准确地追踪肌肉运动。该研究有三名膝下截肢者参与。正如News-Medical报道，这项技术可能有助于改善对机器人假肢的控制。

磁性追踪如何工作

这种被称为磁性微测量法的方法，是将一对磁体植入肌肉中。当肌肉收缩或拉伸时，置于皮肤上的外部传感器会记录磁体之间距离的变化。这使得计算肌肉长度及其运动速度成为可能。

每颗磁珠的直径为3毫米，约与一粒芝麻相当。磁体由钕、铁和硼合金制成，并覆有黄金和聚对二甲苯C聚合物涂层，以确保生物相容性。借助专用外部传感器，可从距皮肤表面最深6厘米处读取信号。

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与电极的比较

研究人员在参与者最多四块与踝关节相关的肌肉中植入了磁体。同样的肌肉中也植入了电极，从而能够比较三种信号读取方式：磁性微测量法、使用植入电极的肌电图，以及使用皮肤表面电极的肌电图。

在实验期间，参与者没有佩戴假肢，而是利用肌肉信号移动屏幕上的光标。作者表示，这项虚拟任务的结果表明，磁性方法可能提供更精确、更稳定的控制。研究人员正在开展一项更广泛的研究，以评估人们能够利用磁性植入物数据多有效地控制假肢。该研究发表在《Nature Sensors》期刊上。

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