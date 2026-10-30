早产儿的小脑发育方式与在母体内停留至足月的婴儿不同。发表在《Science》期刊上的一项研究显示了这一点，News-Medical报道。小脑在运动功能、言语和认知发育中发挥重要作用。

小脑体积较小

小脑发育最快的阶段在妊娠第24至40周之间。在此期间，其大小约增加五倍，主要类型的神经元形成复杂的通信网络。对于足月出生的儿童，这一过程在母体内进行；而对于早产儿，则在出生后进行。

作者发现，在达到足月前每在母体外度过一周，都与小脑体积减少约230立方毫米有关。在9至36个月大时，较小的小脑体积与运动技能、言语和思维发育迟缓相关。

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研究如何进行

科学家将对176名活体婴儿的长期观察、脑成像和发育评估，与对83名足月和早产儿童现有脑组织样本的细胞分析相结合。为研究包括NIH NeuroBioBank在内的生物样本库样本，他们采用了空间转录组学——一种能够确定完整组织层中基因活性的方法。

这种方法使研究人员能够将母体外浦肯野细胞和小脑颗粒细胞的发育，与正常妊娠过程中它们的发育进行比较。研究人员还指出，生理压力、疾病以及新生儿重症监护室护理的某些方面可能影响小脑的生长速度。

研究共同作者维托里奥·加洛表示，对早产儿的评估和治疗应以发育水平为导向，而不应仅依据实际年龄。作者指出，已发现的分子标志物可能有助于确定风险，并更准确地选择神经保护性干预的时机。

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