尼泊尔990万儿童暴露于空气污染中——《加德满都邮报》

尼泊尔有990万儿童暴露于不健康水平的空气污染中。联合国儿童基金会一份新的分析报告指出，还有数百万儿童面临干旱、极端高温和山体滑坡的风险，《加德满都邮报》报道。

题为《在气候热点中成长：塑造尼泊尔儿童生活和未来的风险》的报告汇总了气候变化、污染和自然灾害对儿童健康、营养、教育和保护影响的国家及全球数据。报告数据显示，730万尼泊尔儿童面临干旱风险，570万面临极端高温天气，290万面临降雨引发的山体滑坡风险。

气候风险的叠加

该国约240万儿童同时暴露于多种高强度气候威胁之下，这使他们更难恢复。联合国儿童基金会指出，气候冲击也加大了儿童所依赖的基本服务的压力。

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尼泊尔只有47.5%的人口能够获得安全管理的饮用水服务。每四名五岁以下儿童中就有一名发育迟缓，22%的儿童生活在多维贫困中。该组织评估认为，气候冲击还会增加童工、童婚、疾病暴发和教育中断的风险。

呼吁考虑儿童权利

联合国儿童基金会表示，来自贫困家庭的儿童、女孩、残障儿童、历史上被边缘化社区的成员，以及居住在偏远和气候脆弱地区的儿童面临的风险最高。

10月29日，尼泊尔政府在国家气候峰会上批准了《儿童、青年与气候行动宣言》。这份在COP25上发起的文件已获得78个国家支持。联合国儿童基金会呼吁将儿童的权利和需求纳入气候政策、适应计划、灾害风险降低战略和气候融资，并让青年参与决策。

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