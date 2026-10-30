在荷兰，欧洲研究人员推出了一项个体化代谢评分，旨在帮助评估健康老龄化轨迹和功能衰退风险。该评分由一个团队开发，团队成员包括莱顿大学医学中心以及位于科隆的马克斯·普朗克衰老生物学研究所的专家。News-Medical报道。

莱顿大学医学中心的约里斯·德伦在FAPESP Week Netherlands上介绍了该评分。它旨在作为中年健康状况的总体标志，并帮助更早识别身体功能下降风险较高的人群。

4.4万名参与者的数据

为开发该指数的初始版本，科学家分析了4.4万名志愿者的血液样本。这些志愿者在欧洲不同国家开展的12项研究中被随访数年。测试测量了200多种物质，包括脂肪、糖和炎症指标。在随访期间，参与者中记录到5500例死亡，这使研究人员能够确定与较高死亡风险相关的物质。

随后，该工具被调整用于实际应用。研究人员根据荷兰人口数据校正了数学模型，以便为每位患者生成个体化结果。指标数量也被缩减为医生在工作中已经使用的10项血液标志物。评分标准也进行了调整，使更高的分数代表更好的健康状况。

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与疾病风险的关联

德伦表示，新版评分对心代谢疾病的预测效果更好，其中包括糖尿病、心脏病发作和卒中。据他估计，该量表每增加1分，相当于首次发生心代谢疾病的时间平均延后14年。

该指数还与认知功能、肺活量和握力相关。在生活方式改变和力量训练项目中，初始评分较低的参与者改善最为明显。该组的空腹胰岛素和甘油三酯水平下降，身体成分也有所改善。

该团队的分析表明，遗传因素对代谢评分的影响约为40%，生活方式和环境因素的影响则为60%。在所分析的习惯中，吸烟对该评分的负面影响最大，而规律体育活动则与风险降低和更好的结果相关。

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