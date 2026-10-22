在尼日利亚，46名与一名确诊感染埃博拉病毒患者有过接触的人被列入禁飞名单，期限至少为21天。航空和航天发展部长费斯图斯·凯亚莫在与卫生和社会福利协调部长穆罕默德·阿里·帕特讨论遏制疫情暴发的措施后，发布了相关指示。

限制适用于哪些人

名单包括44名在这名感染女性出现症状后曾在医院与她接触的人，以及其两名家政人员。据Premium Times Nigeria报道，卫生部门正试图隔离这些人，并确定他们是否感染了该病毒。

凯亚莫指示尼日利亚民航局立即将限制措施通知所有国内和国际航空公司。该禁令旨在防止密切接触者在可能出现疾病症状的期间乘坐飞机出行。

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机场加强管控

部长还命令尼日利亚联邦机场管理局加强该国所有国际机场的埃博拉监测和应对措施。已采取的措施包括扩大医疗筛查、测量体温、核查乘客旅行史、数字健康申报，以及与尼日利亚疾病控制和预防中心协调。

尼日利亚首例埃博拉病例在联邦首都区得到确认。这名从乌干达乘坐国际航班抵达的患者正在阿布贾一家私立医院接受隔离治疗。该疾病的潜伏期通常为两至21天。

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