在尼日利亚，人权组织HURIWA呼吁国民议会撤回关于设立尼日利亚营养师注册委员会的法案。该组织认为，该文件可能排挤本地营养知识，并为传统实践带来法律不确定性。

据Premium Times Nigeria报道，该法案由众议院议员奇克·奥卡福提出。HURIWA全国协调员埃马纽埃尔·翁武比科表示，应在举行公开协商前撤回该文件，协商应有营养专家、传统知识持有者、农民、公共卫生专家、民间社会组织和社区参与。

保护传统实践

HURIWA强调，早在正式营养科学出现之前，尼日利亚各社区就已积累了有关本地食物、季节性膳食、食品储存和发酵、药用植物、母乳喂养以及儿童辅食的知识。

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翁武比科称，该法案未能充分保护这些实践，也没有明确区分营养师的专业服务、家庭中的普通建议以及传统知识的传承。该组织并不反对专业标准、科学研究或对合格专业人员的监管，但警告不要建立过度集中的监管体系。

资金与权限

HURIWA还呼吁提高有关国际合作、承认外国资质、批准尼日利亚境外教育机构，以及拟议委员会接受拨款、专项基金和捐赠等条款的透明度。该组织特别指出，第3、14、17和32条需要进一步审查，同时警告不要将外国合作或资金等同于违规行为。

此前，尼日利亚营养师委员会反对该倡议，并对其可能影响营养相关职业的监管及现有膳食治疗实践规则表示担忧。

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