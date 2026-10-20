尼日利亚确认了本轮埃博拉疫情开始以来首例已知感染病例。据德国之声报道，该病毒在一名近日乘坐国际航班从乌干达抵达该国首都阿布贾的女性体内被检出。

阿布贾病例详情

尼日利亚卫生部长穆罕默德·阿里·帕特表示，这名患者于10月7日出现症状。10月11日，她被送往阿布贾一家私立医院住院，检测后被诊断为感染埃博拉病毒。

部长表示，卫生部门已经在追踪44名与该患者有过接触的人员。他指出，当局正在采取一切可能措施控制该病例并确定她的接触者。

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该地区的疫情

据该媒体报道，本轮疫情可能始于刚果民主共和国东部、靠近乌干达边境的地区。绝大多数确诊病例目前仍集中在刚果民主共和国东部各省。

乌干达今年早些时候报告了20例感染和两例死亡。8月底，世界卫生组织在连续42天没有确诊病例后宣布该国摆脱埃博拉疫情。本月，肯尼亚记录了9例病例，官员评估认为这些病例与一名原发患者有关。

本轮疫情与本迪布焦埃博拉病毒种（Bundibugyo ebolavirus）病原体有关。它已导致超过9000例确诊病例和超过4300例死亡。此次疫情于今年5月宣布，成为有记录以来规模第二大、传播速度最快的一次。

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