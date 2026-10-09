德国一项针对539名林奇综合征患者的调查显示，只有6.9%的受访者使用乙酰水杨酸，即阿司匹林，预防癌症。总体而言，调查时有10.4%的参与者正在服用该药物。LYNX研究的结果由波恩大学医院、波恩大学、波恩综合肿瘤中心和SemiColon组织的专家参与完成，并以书信形式发表在《The Lancet Gastroenterology & Hepatology》期刊上，News-Medical报道。

研究与实践之间的差距

林奇综合征是一种遗传性易感因素，会显著增加结直肠癌及其他类型癌症的风险。此前的CAPP2研究显示，在这一群体中，每日使用乙酰水杨酸可能降低结直肠癌的长期风险。CAPP2研究考察的剂量为每日600毫克。

国际CaPP3研究表明，每日服用100毫克该药物可能具有类似的癌症预防效果，同时导致更少的副作用，包括出血。不过，作者指出，在所有分析中均未达到两项研究结果正式等效的统计标准，因此应谨慎解读这些数据。

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认知与使用情况

这项调查于2025年12月至2026年2月在德国开展，当时CaPP3的结果尚未发表。约97%的参与者了解专门的筛查建议，几乎所有人都定期接受结肠镜检查。阿司匹林使用率低的原因包括对这种方法缺乏了解、对副作用的担忧，以及对科学证据的不确定性。

与此同时，参与者对新的预防方法表现出兴趣。约四分之三的受访者可能会考虑参加预防性抗癌mRNA疫苗的研究，在获得更多信息后，这一比例上升至约80%。超过92%的人表示，如果这种疫苗未来获得批准，他们希望接种。作者强调，需要尽早、清晰且有条理地向患者提供信息，并对获益和风险进行个体化评估。

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