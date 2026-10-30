德国科隆大学的分子生物学家大卫·维尔切斯及其同事描述了一种机制。根据该研究，这一机制有助于在适度低温下延长秀丽隐杆线虫（Caenorhabditis elegans）的寿命。正如ScienceAlert报道，代谢物二氢生物蝶呤，即BH2，在这一过程中发挥关键作用。研究结果发表在《自然》杂志上。

来自肌肉组织的信号

在实验中，线虫被维持在15 °C的温度下——在这种条件下，它们的寿命会延长。寒冷增强了CAT-4酶的产生，主要发生在线虫的肌肉中。这又刺激了BH2的形成；BH2由肌肉组织合成、积累并释放。

随后，BH2被运输到其他组织，在那里转化为四氢生物蝶呤，即BH4。这种生物活性分子使PAH-1酶能够合成氨基酸酪氨酸。当科学家干扰这一途径时，寒冷对线虫寿命的益处会减弱。这表明，较低温度的效应并不只是减缓代谢，而是部分与活跃的生物学反应有关。

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细胞模型实验

研究人员还发现，这一途径支持蛋白质稳态——即细胞维持蛋白质正常状态的能力。在一种线虫亨廷顿病模型中，它抑制了有害蛋白质的聚集。

通过遗传方式提高线虫肌肉中CAT-4的水平，即使在正常或较高温度下也能延长其寿命。在针对人类细胞的单独实验中，添加BH2减少了与亨廷顿病和肌萎缩侧索硬化症相关的异常蛋白质积累。添加BH2和酪氨酸还减少了携带与肌萎缩侧索硬化症相关突变的运动神经元发生程序性死亡的迹象。

作者强调，目前这些结果仅在针对线虫和人类细胞的实验中获得。若要在人体中可能安全地应用这些发现，仍需要进一步研究。

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