纽约 NYU Langone Health 的研究人员报告称，液体活检——检测循环肿瘤 DNA 的血液检测——能够发现微小残留病灶的迹象，并预测早期肺癌复发风险。正如 News-Medical 报道，这类检测的阳性结果可在肿瘤通过影像学检查变得可见前数月，检出肿瘤的微观痕迹。

监测肿瘤 DNA

该研究聚焦于 IA 期肺腺癌。作者在治疗的不同阶段连续采集血样，并追踪循环肿瘤 DNA（ctDNA）的水平，这种 DNA 由肿瘤细胞释放到血液中。

分析采用了基于全基因组测序的液体活检技术。研究人员将肿瘤 DNA 检测阳性视为微小残留病灶的敏感标志。同时，根据他们的数据，阴性结果与持续缓解存在很强的关联。

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对治疗的潜在意义

非小细胞肺癌是最常见的肺癌类型。I–II 期的小肿瘤通常通过手术切除，但即使在 I 期，复发率也为 5% 至 19%。目前，影像学检查是后续监测的标准。

作者认为，ctDNA 分析可能有助于更早识别疾病复发风险高或低的患者。如果血液中存在残留肿瘤的迹象，检测结果可能有助于选择术后治疗；而阴性结果则可能有助于避免过度治疗及其毒性。研究结果发表于《The Journal of Molecular Diagnostics》期刊。

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