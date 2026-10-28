纽约西奈山伊坎医学院的研究人员发现，结合药物治疗使用的正念导向康复增强疗法（Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement，MORE）与脑活动变化以及阿片类药物使用障碍患者更大幅度的阿片类药物渴求下降有关。News-Medical报道了这项发表于《JAMA Psychiatry》的随机临床试验结果。

研究如何进行

该试验共有86名纽约Samaritan Daytop Village长期住院治疗机构的患者参与。所有人均接受美沙酮或丁丙诺啡治疗。参与者被随机分为两组：一组接受为期八周的MORE治疗，另一组接受形式和持续时间相同的心理教育支持治疗。

MORE结合正念练习、对触发因素的认知重评——改变对其的解读及应对方式——以及关注积极的日常体验。这种方法旨在减弱与吸毒有关的刺激的影响，并增强对自然奖赏的反应。

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磁共振成像显示了什么

参与者在疗程前后均接受了功能性磁共振成像检查。研究人员评估了大脑对与毒品有关的图像、自然奖赏以及电影《猜火车》片段的反应。在MORE组中，在尝试重新解读与毒品有关的图像时，研究人员记录到其外侧前额叶皮层中与这些图像相关的活动低于对照组。

MORE组中，对这类刺激的前额叶皮层反应变化更大、且在观看积极食物图像时腹内侧前额叶皮层活动更高的参与者，报告称其渴求下降更为显著。治疗结束约四个月后，MORE组的阿片类药物戒断持续时间增幅也大于对照组。

作者强调，MORE的研究定位是药物治疗阿片类药物使用障碍的补充，而非替代。要在其他治疗环境中验证结果，还需要开展参与者构成更加多样化的更大规模研究。

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