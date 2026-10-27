挪威一项针对193名肥胖成年人的随机对照CARBFUNC研究显示，高饱和脂肪、低碳水化合物饮食并未导致载脂蛋白B（apoB）升高。该蛋白存在于在血液中运输胆固醇的颗粒中，并被用于评估心血管疾病风险，News-Medical报道称。

三种饮食持续两年

来自卑尔根地区的参与者被随机分配至三组，并接受最长两年的观察。其中一组遵循总脂肪和饱和脂肪含量较高的饮食，但碳水化合物占饮食能量摄入的比例低于10%。另外两组的饮食更符合膳食建议，碳水化合物来自精制或最低限度精制的食品。

在高脂饮食中，约三分之一的能量来自饱和脂肪，而通常建议的比例低于十分之一。三种饮食的蛋白质含量相同，添加糖提供的能量约占1–2%，并建议每天食用500克蔬菜。男性每日热量摄入约为2500千卡，女性约为2000千卡。

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血液指标的变化

在低碳水化合物组中，LDL胆固醇水平上升了5–10%。研究人员将此主要归因于较大、密度较低的LDL颗粒增加；小而致密颗粒的数量没有显著变化。与此同时，该组甘油三酯下降了20–35%，HDL胆固醇水平上升了5–18%，而碳水化合物占比较高的各组这些指标相对稳定。

研究开始时及12个月后，参与者接受了计算机断层扫描，以评估冠状动脉中的钙沉积。研究人员未记录到高饱和脂肪摄入组的这类沉积明显增加，也未发现各组之间存在差异。作者强调，LDL胆固醇的适度升高不能自动被视为不重要，评估这种饮食长期影响仍需要进一步研究。

CARBFUNC二次分析的结果于10月24日发表在《eBioMedicine》期刊上。该研究由卑尔根大学临床科学系教授西蒙·丹克尔领导，博士生卡特琳·洛德维克为第一作者。

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