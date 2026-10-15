挪威研究人员发现，每天饮用一至两杯咖啡与首次发作后静脉血栓栓塞症复发的较低估计风险有关。据News-Medical报道，该研究纳入了2071名首次被诊断为有症状静脉血栓栓塞症的人。

观察结果

在中位随访期为2.8年期间，参与者中记录了310例静脉血栓栓塞症复发病例。与不喝咖啡者相比，在首次发作前报告每天饮用一至两杯咖啡的人复发估计风险低51%。在考虑体重指数、吸烟和心血管疾病后，这一关联仍然存在。

与此同时，随着咖啡饮用量增加，估计结果并未显示风险持续进一步下降。对于每天饮用超过两杯的参与者，估计值也较低，但研究人员未确定具有统计学意义的关联。将所有咖啡饮用者与不饮用咖啡者进行的总体比较，同样没有得出具有统计学意义的结果。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

按首次发作类型划分的差异

在首次静脉血栓栓塞症为诱发性患者中，观察到的关联最为明显——即尤其与手术、创伤、急性疾病、癌症或制动有关。在每天饮用一至两杯咖啡的组别中，复发事件的估计风险比不喝咖啡者低67%。

对于非诱发性静脉血栓栓塞症，未确定咖啡消费与复发事件之间存在明确关联。静脉血栓栓塞症包括深静脉血栓形成和肺栓塞。

研究局限性

作者强调，该研究属于观察性研究，不能证明咖啡能够预防血栓复发。参与者在首次发作前报告了咖啡消费情况，而在后续随访期间习惯的变化未被评估。此外，不喝咖啡的人群仅有140名参与者，且没有关于抗凝治疗持续时间的信息。

关注我们在