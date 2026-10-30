挪威科技大学和挪威头痛研究中心的研究人员测试了一种人工智能模型，用于预测脑震荡后症状持续人群的头痛和疲劳。据News-Medical报道，该模型能够以中等至良好的准确度预测未来24小时内出现的中度或重度头痛。

20名参与者的数据

这项研究在圣奥拉夫医院康复科进行，共有20名脑震荡后症状持续者参与。在28天内，他们每天记录自己的症状，并接受心率、皮肤温度和斜方肌紧张度测量。

研究人员基于这些数据，将一种基础机器学习模型与一种更传统的模型进行了比较。基础模型在预测出现中度或重度头痛的日子方面表现更好。随后，研究人员利用该模型评估预测参与者感到疲劳日期的可能性。

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需要进一步研究

研究人员指出，部分持续存在脑震荡后症状者次日的症状可能遵循某些规律，而人工智能能够通过长期生理观察识别这些规律。未来，这类数据可能用于应用程序或智能手表，以提醒人们头痛或疲劳可能即将出现。

与此同时，这项工作是对该方法可行性的 методологическое证明，而不是现成的临床工具。研究人员计划于2027年春季启动一项使用更新版应用程序的新研究，并招募至少200名脑震荡后症状持续者。研究结果发表在《The Journal of Head Trauma Rehabilitation》期刊上。

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