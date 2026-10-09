诺丁汉特伦特大学（NTU）的研究人员与 Integrated System Technologies Ltd 共同开发了一套低成本老年人居家监测系统。该系统结合毫米波雷达、热传感器和智能插座，在无需侵扰性摄像头或可穿戴设备的情况下追踪日常活动。据News-Medical报道。

系统如何运作

系统使用多个毫米波雷达传感器来检测住宅内的活动，这些传感器可隐蔽地安装在选定位置。与家用电器和 Wi‑Fi 连接的智能插座用于追踪与日常活动相关的行为模式，例如泡茶、做饭或伏案工作。

热传感器可识别身体姿势：坐着、站着、行走时或躺着。同时，它们不会暴露面部特征或个人身份：图像经过高度像素化处理且分辨率较低，以避免显示详细的动作和图像。

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人工智能与测试

人工智能算法整合三类设备的数据，并会随着时间推移学习居住者的日常行为。按照开发人员的设想，这可能有助于发现非典型变化，包括可能的紧急状况、跌倒、心脏病发作、中风，或行动能力和日常作息逐渐恶化。

如果系统记录到紧急情况，它可以通知护理专业人员或该人士的亲属，以便他们远程或亲自检查其状况。研究团队评估认为，长期不活动、睡眠模式变化或缺少惯常的家务活动，可能预示着健康问题。

传感器在模拟家庭环境中进行了测试，测试包括六种房间布局方案，其中包括家具布置不同的卧室和客厅。团队记录了一系列活动，以评估运动和姿势识别的准确性。结果显示，与单独使用这些技术相比，整合所有传感器的数据改善了系统性能。该研究发表于《Sensors》期刊。

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