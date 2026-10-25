截至2026年10月，巴基斯坦官方登记了7例野生脊髓灰质炎病毒感染病例：开伯尔-普什图省5例，信德省2例。巴基斯坦医学协会秘书长阿卜杜勒·加富尔·绍罗表示，Dawn报道。

在世界防治脊髓灰质炎日，巴基斯坦总理根除脊髓灰质炎事务协调员阿伊莎·拉扎·法鲁克表示，在过去30年中，该国病例数下降了99.8%。她说，环境样本中脊髓灰质炎病毒检测呈阳性的比例已降至10%以下。

疫苗接种支持

法鲁克强调，有必要保持已取得的进展，并感谢合作伙伴和疫苗接种项目工作人员。她表示，巴基斯坦计划很快彻底根除脊髓灰质炎。

国际扶轮社社长奥兰因卡·哈基姆·巴巴洛拉表示，该组织累计投入超过30亿美元用于抗击脊髓灰质炎病毒，其中包括巴基斯坦扶轮社成员捐赠的130万美元。据他介绍，这些资金中超过5亿美元以及志愿服务被用于保护该国超过4500万名儿童。

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巴基斯坦扶轮社PolioPlus国家委员会主席阿齐兹·梅蒙表示，该国在今年记录病例数量较少的情况下展现出进展。他还说，该项目继续回应社区的其他需求，以维持公众信任。

疫苗接种工作人员的安全

巴基斯坦医学协会谴责针对开展挨家挨户疫苗接种的工作人员及其安保人员的袭击。该组织提到9月发生在俾路支省的一起袭击，两名被派去保护疫苗接种小组的警察在事件中死亡。该协会呼吁所有省份当局为医务人员、流动小组和免疫中心采取强化安全措施。

旁遮普省在2026年迄今尚未登记脊髓灰质炎病例。与此同时，旁遮普紧急行动中心协调员哈立德·帕尔韦兹强调，脊髓灰质炎病毒仍对巴基斯坦构成威胁，并可能随着人口流动而传播。

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