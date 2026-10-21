南非马坎达市罗德斯大学111名学生出现胃肠道疾病。该大学正与当地卫生部门及环境健康专家共同查明发病原因和规模，Daily Maverick报道。

据大学发言人奥尔韦图·瓜尼亚称，出现严重症状的学生被送往医院，但之后已返回校园。校方开始提供瓶装水，并呼吁教职员工和学生只饮用瓶装水或煮沸后冷却的水，使用安全用水烹饪和刷牙，并遵守卫生规定。

检查供水系统

马卡纳市政府表示，正在核查有关罗德斯大学发现大肠杆菌E. coli的报告，以及供水系统的安全性。市政府代表阿内莱·姆杰库拉指出，当时尚未记录到大学外与此相关的病例。同时，市政团队正联系诊所和学校，以确定是否存在更多病例。

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该大学表示，当地医务人员也在马坎达其他地区记录到类似病例。接受该媒体采访的学生谈到自来水长期存在问题。一名学生推测，学生可能并非直接饮水，而是通过学生食堂的食物摄入了这些水；这一推测尚未得到调查结果证实。

长期水危机

马坎达的供水基础设施问题已持续多年。南非人权委员会在2026年6月的一份报告中指出，这些问题并非源于水资源短缺，而是制度和运营失灵。委员会特别指出，Belmont Valley和Mayfield处理设施超负荷运行或无法运作，导致未经处理的污水泄漏。

2023年Blue Drop报告将马坎达的水质评为32.46%，而2014年该指标为70%。根据该报告，马卡纳市的水微生物质量达到79.89%，而基准为98%。

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